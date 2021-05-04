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Netflix выпустит мультсериал по вселенной League of Legends

Технологии
Netflix выпустит мультсериал по вселенной League of Legends
pixabay.com

Вашингтон, 4 мая. Официальный релиз сериала Arcane по вселенной League of Legends состоится на стриминговой платформе Netflix.

Официальный аккаунт Netflix в Twitter опубликовал тизер-трейлер нового мультсериала Arcane, который будет снят по вселенной League of Legends. Возможно, сервис был впечатлен показателями «DOTA: Кровь дракона» и принял решение о съемке мультсериала по другой знаменитой MOBA игре.

В трейлере можно узнать персонажей из игры League of Legends. Тизер также демонстрирует динамичные экшн-сцены и задорную музыку.

Игроки заметили в одном кадре персонажа, который ранее не появлялся в игре от Riot Games. Геймеры подозревают, что с выходом мультсериала в League of Legends появится новый чемпион. Стриминговый сервис Netflix выпустит Arcane осенью 2021 года. Точной даты релиза пока нет.

Ранее сообщалось о сериале «Сантехники Белого дома». В съемках примет участие звезда «Игры престолов» Лина Хиди.

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