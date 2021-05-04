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Руди Джулиани заявил, что ФБР пытается его подставить

Политика
Руди Джулиани заявил, что ФБР пытается его подставить
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 4 мая. Экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани подозревают в нарушении закона «О регистрации иностранных агентов», но он отрицает свою вину и считает, что ФБР хочет его подставить.

На прошлой неделе федеральные следователи в рамках расследования обыскали квартиру американского политика, чтобы узнать, нарушил ли он закон в 2019 году, лоббируя администрацию президента США Дональда Трампа от имени украинских чиновников. В результате ФБР изъяли все электронные устройства, которые находились в жилище личного адвоката бывшего главы Белого дома.

«Около шести часов утра в мою дверь постучали, очень громко, и снаружи появилась группа агентов ФБР. Человек, который был прокурором США, мэром, помощником генерального прокурора, обычно получает повестку в суд, а не обыск своего дома», — сказал Джулиани.

Он считает, что единственные адвокаты, которые страдают в таких случаях — это представители Трампа. Он не может вспомнить ни одного юриста, которого подвергли обыску, и он при этом не работал с бывшим президентом.

«Они пытаются подставить меня. Они пытаются найти что-то, что они могут превратить в преступление, какое-то техническое нарушение, какую-то ошибку, которую я сделал. Они возьмут все, что угодно», — заявил экс-мэр Нью-Йорка.

Ранее стало известно, что американская газета The Washington Post исправила статью, где говорилось о якобы «нападках России» на Джулиани.

Дональд Трамп сша фбр руди джулиани
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