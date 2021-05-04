«Ты с ума сошла!»: украинцы раскритиковали Савченко за оправдание 2 мая в Одессе

Киев, 4 мая. Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что убийства 2 мая в Одессе помогли предотвратить худшие последствия. Пользователи соцсетей были в ярости.

Украинский политический деятель в эфире украинского канала «НАШ» заявила, что события в Одессе, которые произошли в мае 2014 года, помогли предотвратить создание Одесской Народной Республики. Украинцы остро восприняли эту речь и раскритиковали бывшую летчицу. Об этом сообщает Regnum.

«Убийца оправдывает убийц. Слушайте ее, люди, она вас приведет в светлое будущее… Еще и умно-озабоченное лицо делает», — возмутилась Лика Л.

Другая женщина не понимает заявления Савченко. По ее мнению, на Украине и так жизнь стала очень сложной. Также один из пользователей призвал экс-депутата оправдать Гитлера, если у нее так хорошо получается это делать.

«Это жесть, оправдывает убийство… О чем с такими говорить?» — недоумевает Светлана К.

Один из комментаторов считает, что события в Одессе 2 мая — это позор для всего человечества. Они не расследуются либо из-за денег, либо потому, что украинские власти боятся.

«Савченко, ты с ума сошла! 21-й век на дворе, а тут убийство, убийство среди белого дня на глазах сотен людей!!! Что за страна, жуть», — отреагировала Ольга.

Ранее стало известно, что в нескольких европейских городах состоялись мероприятия, посвященные трагичным событиям в Одессе.