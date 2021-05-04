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Асмус продемонстрировала подписчикам свой прогиб на видео в Instagram

Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала подписчикам свой прогиб на видео в Instagram
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 4 мая. Актриса Кристина Асмус решила продемонстрировать на видео свои гимнастические способности, прыгая с прогибом назад.

Видео Асмус уже успело собрать больше 160 тысяч просмотров. Под постом она в шутку спросила, не заболела ли у кого спина при просмотре ролика. Один из фолловеров ей в шутку ответил, что «спина вообще покинула чат». Соответствующее видео она разместила в Instagram.

«Сестра сказала, что для ленты фигня какая-то. «Выкладывай в сторис, не позорься». А мне кажется очень даже)))
У кого от просмотра спина заболела?» — подписала видео актриса.

Для известной сандальной сценой в фильме «Текст» Асмус спорт очень важен. В юности актриса имела разряд КМС по спортивной гимнастике.

Ранее Асмус раскинула ноги и рассказала о травматичном спортивном опыте. Актриса занималась гимнастикой в детстве, что ее сломило эмоционально. Об этом она рассказала в своем Instagram, продемонстрировав свои навыки в растяжке.

Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» выложила фото, на котором она позирует в спортивном облегающем костюме, раскинув ноги возле шведской стенки. В подписи к посту актриса призналась, что бросила гимнастику 17 лет назад из-за той эмоциональной травмы, которую ей принес этот спорт.

Асмус отметила, что после этого она много лет не могла даже думать о занятиях спортом, а также смотреть трансляции. Она пообещала рассказать об этом подробнее, если поклонникам будет интересно. Подписчики поддержали актрису.

видео гимнастика асмус
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