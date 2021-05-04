Сомнолог рассказала, почему не стоит ложиться спать рядом со смартфоном

Москва, 4 мая. Использование смартфона, просмотр новостной ленты и проверка сообщений непосредственно перед сном приводит к возбуждению нервной системы.

Поэтому следует отложить телефон подальше от кровати, чтобы дать организму в полной мере подготовиться ко сну, рассказала врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков в беседе с «Прайм».

«Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует», — пояснила врач.

Также стоит взять за правило: постель только для сна. Просмотр телевизора, даже чтение с листа, использование гаджетов, разговоры по телефону — все это должно остаться вне постели, рассказала сомнолог.

Даже если неожиданное пробуждение среди ночи провоцирует вас посмотреть время до звонка будильника, стоит побороть этот порыв и просто лечь спать обратно. Яркий свет экрана разрушает мелатонин, а информация с экрана тоже «разбудит» нервную систему, отчего уснуть снова будет гораздо сложнее. Лучше не брать телефон и не смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось.

«Нужно изменить привычки: перестать пить кофе после 18.00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном, откладывать электронные устройства и девайсы взрослым за полчаса до сна, а детям – минимум за час», — заключила врач.

Недавно специалист назвал способ не нарушить режим сна во время майских праздников. По его мнению, не следует переставлять будильники, нужно продолжать вставать в привычное «рабочее» время, чтобы организму не пришлось перестраиваться.