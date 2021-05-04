Российский сомелье собирается открыть бар в стиле 90-х на Сахалине

Южно-Сахалинск, 4 мая. Главный сомелье Сахалина Марк Барских готовит к запуску необычный гастрономический проект: бар в стиле 90-х в Южно-Сахалинске.

Заведение откроется под названием «Рюмка». Основа меню — морепродукты с берегов Сахалина и Курил, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

«Стилистика заведения — не совсем кафе, и не ресторан. Тут будет играть живой звук, но мы не будем работать в формате дискотеки», — пояснил Барских.

Бар рассчитан всего на 50 человек посетителей, одной из ключевых особенностей будет живая музыка владивостокских музыкантов. Репертуар, под который будут отдыхать гости бара, — лаундж-шансон. Официальное открытие состоится 6 мая, сейчас заведение открыто в тестовом режиме.

Недавно на Сахалине, в городе Холмске, нашли раненого тюлененка. Сейчас ластоногое находится на реабилитации, спасатели предположили, что он пострадал в драке с сородичами.