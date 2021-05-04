Суд обязал обвинившего Спейси в домогательствах истца раскрыть имя

Нью-Йорк, 4 мая. Федеральный судья в Нью-Йорке обязал обвинившего в сексуальных домогательствах актера Кевина Спейси анонимного истца раскрыть свое имя, сообщает издание Deadline.

Совместный иск о сексуальных домогательствах против Спейси в сентябре 2020 года подали звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп и анонимный мужчина. Домогательства, предположительно, имели место в 1980-х годах.

В разбирательстве мужчина фигурировал под псевдонимом C.D., но суд предоставил истцу десять дней, чтобы раскрыть настоящее имя. Его адвокаты уже уведомили судью, что продолжить участие в разбирательствах открыто их клиенту не позволяет эмоциональное состояние, поэтому мужчина откажется от иска.

Тем не менее судья Льюис Каплан считает, C.D. обсуждал домогательства Спейси с разными людьми и осознанно шел на риск, понимая, что кто-то может раскрыть его имя.

Ранее сообщалось, что Спейси снова обвинили в приставаниях к коллегам по сериалу «Карточный домик». Во время судебных слушаний по иску студии Media Rights Capital несколько свидетелей рассказали, что актер вел себя «как настоящий хищник».