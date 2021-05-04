Мелинда Гейтс — 2019: быть с Биллом невероятно трудно

Вашингтон, 4 мая. За два года до развода с миллиардером Биллом Гейтсом его жена Мелинда дала интервью, в котором пожаловалась, что отношения со знаменитым супругом невероятно сложны.

В 2019 году пара, учредившая благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс, отмечала 25-летие своего брака. По этому случаю жена создателя корпорации Microsoft дала интервью, в котором раскрыла подробности семейной жизни. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«Быть с Биллом было невероятно трудно», — рассказала Мелинда.

Она вспомнила момент, когда Билл не мог принять решение о женитьбе. Детали этих размышлений были раскрыты в 2019 году в документальном фильме «Внутри мозга Билла».

«Когда у него были проблемы с принятием решения о женитьбе, он ясно дал понять, что речь идет не обо мне, а о том, сможет ли он правильно сбалансировать работу и семейную жизнь. Он взял доску и написал на ней все плюсы и минусы женитьбы», — заявила жена Гейтса.

В ночь с 3 на 4 мая Билл и Мелинда Гейтс через Twitter сообщили о том, что они решили развестись. Бывшие супруги и дальше будут заниматься благотворительным фондом, но больше не будут парой.