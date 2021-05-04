В Марвел представили посткоронавирусное расписание фильмов до 2023 года

Лос-Анджелес, 4 мая. Стали известны даты релиза таких фильмов как «Черная пантера», «Человек-паук» и «Стражи Галактики». Кроме того, Marvel Studios обновили и общее расписание с учетом пандемии.

Киностудия надеется вернуть людей в кинотеатры после пандемии коронавируса, представив свой долгожданный грядущий список фильмов до 2023 года.

В понедельник 3 мая компания Marvel Entertainment представила новый тизер для следующих фильмов, входящих в кинематографическую вселенную Марвел. Помимо раскрытия дат выхода таких кинолент как «Человек-паук: нет пути домой», «Черная пантера: Ваканда навсегда» и «Стражи Галактики, том 3», в видео был презентован первый взгляд на долгожданный фильм «Вечные».

Текущий список фильмов Марвел выглядит следующим образом:

«Черная вдова»: 9 июля 2021 года

«Шан-Чи и легенда десяти колец»: 3 сентября 2021 года

«Вечные»: 5 ноября 2021 года

«Человек-паук: нет пути домой»: 17 декабря 2021 года

«Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия»: 25 марта 2022 года

«Тор: любовь и гром»: 6 мая 2022 года

«Черная пантера: Ваканда навсегда»: 8 июля 2022 года

«Капитан Марвел 2»: 11 ноября 2022 года

«Человек-муравей и Оса: квантомания»: 17 февраля 2023 года

«Стражи Галактики, том 3»: 5 мая 2023 года.

Ранее режиссер картины «Тор: любовь и гром» Тайка Вайтити заявил, что новый фильм может стать лучшим в киновселенной Марвел.