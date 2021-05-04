Украине предрекли полную потерю аграрного потенциала

Киев, 4 мая. Открытие рынка земли может лишить Украину аграрного потенциала в ближайшем будущем, как когда-то она лишилась промышленного.

Верховная рада 28 апреля приняла закон во втором чтении, исключающий некоторые пункты из Земельного кодекса и расширяющий возможности на приобретение земель на Украине для иностранных граждан. В его поддержку выступили 284 депутата.

Многие украинцы уверены, что село заживет, если там появятся эффективные собственники. Однако то же самое говорили и об эффективных собственниках промышленных предприятий. Об этом заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев телеканалу КРТ.

«И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный… То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию», — сказал Золотарев.

По его словам, из-за реформы от 3,5 до 5 млн украинцев будут никому не нужны. Он также усомнился в целостности Украины в результате реформы.

Украина может полностью потерять газовый транзит в случае атаки на Донбасс. Находящаяся в состоянии войны страна имеет очень ограниченные возможности в осуществлении транзитной деятельности и не может оставаться надежным партнером для Европы. Об этом в интервью ФАН рассказал ранее экономист и политический эксперт Александр Дудчак.