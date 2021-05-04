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Роспотребнадзор назвал лучший вариант отдыха на майских праздниках

  /   Обновлено: 04 мая 2021 04:43
Общество
Роспотребнадзор назвал лучший вариант отдыха на майских праздниках
pixabay.com

Москва, 4 мая. Роспотребнадзор рекомендовал отдохнуть во время майских праздников за городом или на даче.

В условиях пандемии места скопления людей являются потенциально опасными, даже если это прогулка на улице, напомнили в ведомстве по данным ТАСС.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче — хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — указано в сообщении.

Также россиянам напомнили особенности использования защитных масок в теплую погоду. Лучше применять маски светлых оттенков и избегать черного цвета, а также такие средства индивидуальной защиты следует чаще менять.

Недавно сомнолог рассказал, как не сбить режим сна в майские праздники. Один из вариантов — просыпаться примерно в то же время, что и во время обычной рабочей недели.

отдых выходные майские праздники
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