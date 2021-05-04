Магаданские пожарные потушили внезапно вспыхнувшую иномарку

Магадан, 4 мая. Ночью во дворе одного из домов Магадана неожиданно загорелась иномарка.

Инцидент произошел на улице Пролетарская, рассказали в региональном главке МЧС. Сообщение о возгорании Nissan Teana поступило 00:40 по местному времени.

Сотрудники подразделения СПСЧ и спасатели мэрии Магадана, которые прибыли на место, смогли ликвидировать огонь буквально за три минуты. В автомобиле повреждено подкапотное пространство. Все обстоятельства в настоящее время устанавливаются.

Ранее стало известно, что семь дачных домов сгорело в пожаре под Новосибирском. Крупный пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе «Украина».