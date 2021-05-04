The Hatters обвинила участников конфликта с Музыченко в вымогательстве

Нижний Новгород, 4 мая. Петербургская рок-группа The Hatters прокомментировала сообщения о дебоше лидера коллектива Юрия Музыченко в одном из заведений в Нижнем Новгороде.

Ранее СМИ сообщили, что музыкант с подругой и двумя товарищами посетил одно из заведений города и вступил в перепалку с персоналом. Также сообщалось об угрозах ножом.

На странице группы в Instagram The Hatters разместили комментарий, в котором признают, что музыканты посетили местное мероприятие «в приподнятом состоянии» и у них «произошел небольшой конфликт». Однако с точки зрения «шляпников», события разворачивались не так, как преподносится в СМИ.

«Все описанное в прессе никак не коррелируется с реальностью! Да, Юра, как всегда, отправился на «альтернативный» концерт, так как интересуется «муздвижем». И действительно, у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта, но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара», — говорится в сообщении.

Заявления об угрозах ножом в The Hatters назвали «дикими фантазиями», отметив, что видео с места происшествия свидетельствует об отсутствии оружия. Кроме того, группа опровергла «действия сексуального направления». Авторы сообщения подчеркнули, что Музыченко отдыхал с женой и друзьями. Обвинения в применении насилия в группе считают лишь «горячим» заголовком.

«Желание пропиариться, к сожалению зашкалило, но местные музыканты дошли до того, что откровенно стали вымогать деньги (есть скрины)», — сообщили в The Hatters.

В группе пообещали обратиться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы.