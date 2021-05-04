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Аналитики ожидают инфляцию в России на уровне 4,85% к концу года

Экономика
Аналитики ожидают инфляцию в России на уровне 4,85% к концу года
pixabay.com

Москва, 4 мая. Аналитики считают, что в результате возвращения ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике к концу года инфляцию в России удастся сдержать на уровне 4,85%.

Сдерживающим фактором будет повышение кредитной ставки. Однако увеличение стоимости товаров и услуг, а также падение курса рубля могут негативно сказаться на показателе, свидетельствуют результаты проведенного газетой «Известия» консенсус-опроса.

Большинство экспертов ожидает рост цен примерно на 5% к декабрю 2021 года. В Центробанке предположили, что показатель может достичь 5,3%, тогда как аналитики банка «Открытие» считают, что товары и услуги могут подорожать на 4,3%.

По мнению старшего экономиста банка Максима Петроневича, определять динамику инфляции будут внешние цены на продовольствие в долларовом выражении. Их рост вскоре остановится, отмечает специалист.

«В этом случае уже летом мы сможем наблюдать резкое торможение роста цен, при условии сохранении курса рубля вблизи наблюдаемых уровней», — уточнил Петроневич.

Начальник аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрей Кадулин заявил, что меры регулятора повлияют на инфляцию. Сейчас ставка составляет 5%, следующее решение о ее уровне совет директоров примет 11 июня 2021 года. В Центробанке считают, что инфляция к концу года достигнет 4,7-5,2%. Согласно прогнозу Минфина, к декабрю текущего года цены вырастут на 4,3%.

Ранее Профессор СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина предсказывала, что пик инфляции в 2021 году придется на апрель–май, а затем всплеск ожидается в августе–сентябре. Эксперт напомнила, что в 2020 году правительства многих стран, в том числе России, увеличили денежную массу. С этим связаны рост цен, инфляция и низкая покупательная способность денежной единицы.

инфляция деньги цены
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