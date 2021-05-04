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Адвокат объяснил, как банки штрафуют за досрочное погашение кредита

  /   Обновлено: 04 мая 2021 03:27
Общество
Адвокат объяснил, как банки штрафуют за досрочное погашение кредита
pixabay.com

Москва, 4 мая. Обычно в кредитных договорах указывается возможность досрочного погашения долга, но если ее нет, то банк может оштрафовать за такую «вольность».

Если такой пункт не прописан в договоре, заемщик должен сообщить банку о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с «Прайм».

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде», — предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Если же банк все же поступил недобросовестно, то штраф можно оспорить согласно статье 809 ГК РФ, заявил Гавришев.

Людмила Никифорова, специалист по жилищному праву, рассказала, как поступить с долговыми обязательствами в случае потери работы. Если человек не уволился по собственной инициативе, то один из способов решения проблемы — оформление ипотечных каникул.

кредит банк штраф
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