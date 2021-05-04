Адвокат объяснил, как банки штрафуют за досрочное погашение кредита

Москва, 4 мая. Обычно в кредитных договорах указывается возможность досрочного погашения долга, но если ее нет, то банк может оштрафовать за такую «вольность».

Если такой пункт не прописан в договоре, заемщик должен сообщить банку о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней, рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев в беседе с «Прайм».

«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде», — предупредил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Если же банк все же поступил недобросовестно, то штраф можно оспорить согласно статье 809 ГК РФ, заявил Гавришев.

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