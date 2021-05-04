Ученые США разрабатывают военных киборгов с биологическими мышцами

Вашингтон, 4 мая. Специалисты армейской научной лаборатории США разрабатывают военных роботов-киборгов с биологическими мышцами, способных адаптироваться к любым условиям среды.

Обычно роботы состоят только из металлических и пластиковых элементов, но теперь ученые вознамерились создать полулюдей-полуроботов, которые будут сочетать синтетический организм с настоящей мышечной тканью.

По мнению создателей, такое изобретение поможет приблизиться к идее создания универсального солдата, который способен оперативно реагировать на любые изменения обстановки. В то время как человек в случае опасности начинает действовать осмотрительно и осторожно, роботы не будут терять ценного времени и начнут действовать.

Работают в этом перспективном направлении не только ученые из США. В Финляндии на улицах недавно начали работу высокотехнологичные роботизированные помощники-дворники, которые прибирают велосипедные дорожки.