Полицейские застрелили подозреваемого в убийствах и похищении ребенка в США

Вашингтон, 4 мая. Подозреваемый в убийстве двух человек и похищении младенца житель штата Луизиана Эрик Дерелл Смит погиб в перестрелке с полицией, сообщил СМИ начальник полиции Билокси Джон Миллер.

По данным правоохранительных органов, помощники шерифа Ист-Батон-Руж получили вызов от службы экстренной помощи 911 в понедельник около 11:30 (19:30 по московскому времени). Прибыв на место происшествия, они обнаружили тела двух человек, предположительно, погибших в результате стрельбы. Подозреваемый скрылся с места происшествия с младенцем.

Его остановили на магистрали I-10 в штате Миссисипи. Мужчина был застрелен. В полиции уточнили, что во время погони 30-летний Смит держал четырехмесячную дочь на коленях, стреляя в сотрудников полиции. Ребенка доставили в больницу.

Причиной трагедии власти назвали «домашний инцидент», в котором участвовали двое членов семьи, сообщает Fox News.

Ранее стрельба произошла в казино «Онейда» в штате Висконсин недалеко от города Грин-Бей. Пострадали не менее семи человек.