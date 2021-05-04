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Шесть новых автомобилей из Китая скоро появятся на российском рынке

Технологии
Шесть новых автомобилей из Китая скоро появятся на российском рынке
audi.com  /  AUDI AG

Пекин, 4 мая. На первом после пандемии масштабном мотор-шоу в Китае были представлены несколько новинок, шесть из которых в уже ближайшее время доберутся до России.

Концерн Great Wall показал в рамках одного из своих брендов Wey внедорожник Cybertank, который обладает новым обвесом, дисками, дополнительным LED-освещением и потрясающим бело-хромированным салоном.

Еще две модели, которые могут вскоре появиться в России, — это Haval XY и X Dog на инновационной платформе LEMON. Первая может добраться до россиян уже в конце 2021 года, вторая — пока неизвестно. Еще один вариант презентовала компания Geely — новый паркетник Xingyue L, разработанный специалистами Volvo. Также могут появиться на наших дорогах Mercedes-Benz и Audi, обе новинки представлены электрокарами.

Недавно депутат Госдумы рассказал, почему в России электрокары еще не снискали такой популярности, как за границей. Среди факторов — большие расстояния, суровый климат и высокая стоимость электромобилей.

россия китай автомобиль
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