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СМИ вспомнили три самых страшных аварии на подводных лодках

Происшествия
СМИ вспомнили три самых страшных аварии на подводных лодках
Федеральное агентство новостей

Москва, 4 мая. Случаи с экипажами «Курска», «Комсомольца» и «Трешера» — самые масштабные катастрофы, связанные с подводными лодками. Шведское издание Nyheter24 вспомнило детали трагедий.

К-141 «Курск»

Длина подлодки составляла 154 метра (примерно полтора футбольных поля). Происшествие произошло 12 августа 2000 года в Баренцевом море, неподалеку от Кольского полуострова. Причина крушения — взрыв торпеды, после чего судно утонуло вместе с 118 членами экипажа. Об этом сообщает ИноСМИ.

23 моряка выжило, укрывшись в одной из секций подлодки. К моменту, когда судно нашли спасатели, они уже были мертвы. Однако оставшиеся члены экипажа успели написать письма своим родным и близким.

K-278 «Комсомолец»

Подводная лодка имела уникальную конструкцию и весила 8 тыс. т. В ходе выполнения задания в августе 1984 года она опустилась на глубину чуть более одного километра, что по тем временам было рекордным показателем. Однако трагедия произошла в апреле 1989 года, когда на борту судна начался пожар.

69 членов экипажа не смогли его потушить. Всего погибло 42 моряка, 27 смогли спастись прежде чем подлодка ушла на дно. Несмотря на 30-летнюю давность трагедии, ее последствия ощущаются до сих пор. «Комсомолец» был оснащен ядерными боеголовками и реактором. В 2019 году в районе крушения были проведены исследования, в ходе которых выяснилось, что в этом месте радиоактивное излучение превышает норму в 100 тыс. раз.

USS «Трешер» (SSN-593)

На этот раз трагедия коснулась американского ВМФ. Произошло это 10 апреля 1963 года на субмарине «Трешер», на борту которой находилось 129 членов экипажа. Это первая в мире авария, которая касается подлодки, и она же является рекордной по смертности.

Происшествие произошло, когда субмарина в тестовом режиме погрузилась на глубину около 400 м. За ней следили с помощью спасательных судов. Однако в какой-то момент связь оборвалась. Спасатели были на поверхности и не могли ничего предпринять.

Как выяснилось позже, «Трешер» опустился на 600 м и взорвался из-за давления. Весь экипаж погиб. За подлодкой пришлось спускаться на глубину 2,6 км.

Советские подлодки типа «Лира» были инновационными аппаратами, обладавшими впечатляющей скоростью, считают американские аналитики. Холодная война для Советского Союза началась с отставания от США в области подводных лодок, отметил военный эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей.

курск крушение подлодка подводная лодка комсомолец трешер
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