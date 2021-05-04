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Русский британец Кисин раскритиковал политкорректность Великобритании

Политика
Русский британец Кисин раскритиковал политкорректность Великобритании
Федеральное агентство новостей

Лондон, 4 мая. Русско-британский комик и политический комментатор Константин Кисин считает, что в Великобритании идет революция «пробужденной» политкорректности, что отражается на свободе слова.

Британская журналистка Хелен Льюис провела эфир передачи на радиостанции BBC Radio 4, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с культурной политкорректностью. Среди приглашенных гостей был и Константин Кисин, который сопротивляется этому явлению. Об этом сообщает ИноСМИ.

Ведущая радио вспомнила, что встретилась с комиком на мероприятии, в котором участвовали комедийные актеры, противостоящие «пробужденной» политкорректности. Кисин присоединился к ним после скандала в одном из университетов. Перед выступлением его попросили подписать обязательство о правилах поведения. В них говорилось, что он должен говорить уважительно и быть терпимым относительно расизма, сексизма, предубеждений, гомофобии, трансфобии и т. д., но он отказался от этого и отменил шоу.

«Университеты, по сути, являются в меньшей степени местом для обучения, и в большей степени представляют собой лагеря для индоктринации и навязывания «пробужденной» политкорректности. Тот контракт, который был мне направлен, можно считать хорошим примером», — прокомментировал Кисин ситуацию.

Также журналистка попросила политкомментатора сравнить Россию и Великобританию с точки зрения свободы слова. Он отметил, что в 2020 году в России за речи в соцсетях арестовали 400 человек, однако в Соединенном Королевстве за аналогичные нарушения наказали 3,3 тыс. британцев.

«Конечно, некоторые из этих людей говорят ужасные вещи, а слова их пронизаны ненавистью. Ужасно все то, что происходит, и мы неправильно используем их благонамеренные идеи. Мне неприятно осознавать это как человеку, выросшему в Советском Союзе», — резюмировал Кисин.

Ранее стало известно, что певец группы Sex Pistols Джонни Роттен встал на защиту Черчилля и раскритиковал активистов США.

великобритания политкорректность константин кисин
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