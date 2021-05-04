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Сомнолог рассказал, как не сбить режим сна в майские праздники

Общество
Сомнолог рассказал, как не сбить режим сна в майские праздники
freepik.com  /  jcomp

Москва, 4 мая. Режим сна в майские праздники сильно меняется, так как в выходные не нужно рано вставать. Недостаток сна оказывает негативное влияние на мозг.

Длительные майские праздники дают многим работающим россиянам восстановиться после трудовых будней. Об этом рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Михаил Полуэктов радио Sputnik.

«В ситуации с длительными майскими праздниками люди получат возможность нарушать свой режим. Они станут отсыпаться и вставать позже, чем привыкли. Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей», — отметил Полуэктов.

Однако в таких условиях человек быстро привыкнет поздно просыпаться. В этом случае возвращаться к рабочему режиму будет еще труднее. Врач утверждает, что такие изменения не приводят к долговременным последствиям для здоровья. Он рекомендует не отключать будильник в праздники, чтобы не допустить даже незначительного дискомфорта.

Ранее сомнолог предупредил об опасных последствиях недосыпа для мозга. Среди последствий сомнолог, доцент Алексей Мелехин выделил появление раздражительности, агрессии, слезливости. Наиболее опасным из них является преждевременное старение головного мозга.

сон режим выходные
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