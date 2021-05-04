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Американский специалист назвал главные преимущества советских авианосцев

Армия
Американский специалист назвал главные преимущества советских авианосцев
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Вашингтон, 4 мая. Американский специалист Кайл Мизоками назвал главные преимущества советских авианосцев класса «Киев», мнение эксперта публикует журнал The National Interest.

Авианесущие крейсеры класса «Киев» начали разрабатывать при главкоме ВМФ СССР адмирале Сергее Горшкове. По данным Мизоками, корабли были призваны проецировать мощь Советского Союза за рубежом и проводить демонстрации поддержки, посещая порты союзников по всему мира.

Всего на Черноморском судостроительном заводе в городе Николаев (Украинская ССР) было построено четыре авианосца типа «Киев». В 1975 году появился одноименный корабль. В 1978, 1982 и 1987 были построены «Минск», «Новороссийск» и «Баку». Корабли представляли синтез разных типов. Их передняя половина напоминала ракетный крейсер, в остальном они были похожи на обычный авианосец.

Корабли имели значительную огневую мощь. Они несли восемь противокорабельных ракет П-500 «Базальт» (SS-N-12 «Песочница» по классификации НАТО), каждая из которых имела дальность поражения в 341 милю (почти 550 км) и несла фугасную или ядерную боеголовку мощностью 350 килотонн.

Противовоздушная оборона первых трех кораблей включала пару зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) корабельного базирования М-11 «Шторм» (SA-N-3 Goblet) с 72 ракетами. «Баку» получил ЗРК 9К330 «Тор».

Кроме того, корабли несли 40 ракет морской версии ЗРК 9К33 «Оса» и имели восемь 30-миллиметровых радарных орудий АК-630 для защиты от приближающихся ракет. Вооружение также включало два комплекта 76-миллиметровых орудий двойного назначения, две противолодочные реактивные системы залпового огня РБУ-6000 и десять противолодочных торпед. Авианосцы были предназначены для эксплуатации до 20 истребителей Як-38, но обычно несли 13 самолетов и 12 вертолетов Ка-25.

После распада СССР корабли остались в России, которая не могла себе позволить их содержать, отмечает автор. В результате, первые три авианосца были списаны. Но «Баку» переименовали в «Адмирал Горшков» и оставили во флоте. В 2010-х годах корабль был переоборудован и продан Индии. Сейчас под названием «Викрамадитья» он является флагманом индийского флота, сообщает NI.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что корабли модульной конструкции могут стать своеобразной панацеей для ВМФ РФ благодаря универсальности. На ее базе могут быть заложены различные боевые суда — корабль обеспечения для плавания в Арктике, плавучий госпиталь и даже авианосец.

ссср флот авианосец
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