Стали известны имена лучших танцоров с собаками в России

Москва, 4 мая. Стали известны имена победителей российского чемпионата по танцам с собаками, который прошел в рамках выставки «Евразия 2020–2021».

Любовь Шинкаревич в паре с бордер-колли Айскнехт Твист заняла первое место в номинации «Фристайл», Людмила Ейбогина и бордер-колли Let's Just Do It победили в номинации «Движение под музыку», сообщает РИА Новости.

Всего 20 пар из танцора и его питомца выступили в рамках состязания в борьбе за призовые места, рассказали в Российской кинологической федерации в понедельник.

Недавно компания Samsung Electronics выпустила новую модель «домашнего» робота-пылесоса. Она отличается от предшественников тем, что может анализировать поведение домашнего питомца и в случае странностей отправлять уведомления хозяину на телефон.