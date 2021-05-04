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Половина мировых продаж автомобилей придется на электрокары к 2026 году

Общество
Половина мировых продаж автомобилей придется на электрокары к 2026 году
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Москва, 4 мая. В 2019-2020 годах доля электромобилей в мировых продажах легковых автомобилей увеличилась с 8 до 12%, а в 2026 году этот показатель вырастет до половины.

Если брать в расчет российский рынок, то там наблюдается гораздо более постепенный рост. Доля электрокаров составит 25% только к 2035 году, заявили специалисты консалтинговой компании Boston Consulting Group по данным ТАСС.

«Если говорить о России, то она относится к группе стран, где ожидается постепенное снижение доли традиционных бензиновых и дизельных легковых автомобилей в продажах с примерно 97% сейчас до 55% к 2035 году», — отметили специалисты.

В России можно ускорить процесс внедрения электротранспорта, но для этого необходимо принимать меры. Например, нужна регуляторная и инфраструктурная поддержка. Снижение ввозных налогов и налогов на владение на электромобили могли бы простимулировать рынок, привел пример руководитель глобального направления «Город будущего» компании BCG Владислав Бутенко.

Недавно депутат Госдумы объяснил, почему электрокары все еще непопулярны в России. Среди факторов — большие расстояния между городами и регионами, суровый климат и высокая стоимость такого транспорта.

россия автомобиль электрокар
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