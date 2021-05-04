Пентагон нашел «разницу» между военными учениями НАТО и России

Вашингтон, 4 мая. Российское руководство не проявляет достаточную прозрачность в плане предоставления информации о проведении военных учений, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби рассказывал журналистам о военных учениях НАТО Defender Europe 21. После рассказа он подчеркнул, что это и называется «прозрачность» — рассказывать о том, «что мы делаем». И именно этого якобы недостает Москве. Слова политика передает ТАСС.

«Вы устанете слушать от меня про Defender Europe, потому что я продолжу говорить о том, что мы делаем. Это называется прозрачность. Это прекрасно. И мы не получаем этого от Москвы», — заявил он.

Также Кирби отметил, что поблизости украинских границ все еще много российских военных, несмотря на отвод войск. Намерения России все еще неясны, заключил он.