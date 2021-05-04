Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 мая. Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку, о чем сообщили на официальной странице препарата в Twitter.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Чанна Джаясумана заявил в начале марта, что Шри-Ланка одобрила экстренное использование вакцины. Спустя время кабмин страны поддержал решение закупить лекарство.

«Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Шри-Ланку», — указано в сообщении.

Вакцина является первым зарегистрированным в мире препаратом от коронавирусной инфекции. На данный момент «Спутник V» занимает второе место по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Недавно о планах закупить вакцину заявило руководство Сент-Винсента и Гренадин. Жители государства предпочли российское средство вместо AstraZeneca.