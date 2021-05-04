Пушков призвал не ждать от США учитывающего интересы России подхода

Москва, 4 мая. США вряд ли вернутся в договоры о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по открытому небу (ДОН), считает российский сенатор Алексей Пушков.

О выходе из обоих соглашений США объявили при экс-президенте Дональде Трампе. Но Пушков считает, что Вашингтон вряд ли вернется в них при новом главе государства Джо Байдене.

«Ни в договор об «открытом небе», ни в ДРСМД США при Байдене, скорее всего, не вернутся — и не следует этого ждать, — сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что уговаривать США бессмысленно, а ждать учитывающего интересы России подхода — наивно.

Ранее глава делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не будет выходить из Договора по открытому небу (ДОН), если в соглашении вновь начнут участвовать США. В то же время он отметил, что говорить о работе над новым режимом контроля над обычными вооружениями в Европе пока рано, но накапливать на этом направлении «интеллектуальный капитал» необходимо.