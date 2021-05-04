Крупный пожар вспыхнул в церкви святых Петра и Павла на севере Франции

Лилль, 4 мая. Французские пожарные борются с огнем, который вспыхнул в церкви святых Петра и Павла в ночь на четверг. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен.

Церковь святых Петра и Павла расположена в районе Вазем. По данным СМИ пожар настиг крыши. В настоящий момент огонь удалось локализировать и потушить. Наблюдаются лишь тлеющие обугленные части покрытия крыши.

Soutien aux pompiers du @Sdis59 qui luttent en ce moment même contre l’incendie de l'église Saint-Pierre Saint-Paul de Wazemmes, à Lille. Le préfet se rend sur place à ma demande. Pensées de solidarité pour les Lillois et les catholiques. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 3, 2021

Французские власти анонсировали расследование причин возгорания. О масштабах ущерба пока не сообщается.

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