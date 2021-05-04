Пушков посоветовал Британии отказаться от русофобии ради отношений с РФ

Москва, 4 мая. Российский сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба об отношениях с Россией. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

Министр иностранных дел Соединенного королевства заявил, что будущие взаимоотношения Британии и стран-участниц НАТО с РФ будут зависеть от поведения Москвы. Пушков отметил, что с похожим заявлением ранее выступал глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

«Глава МИД Британии, слово в слово копируя Блинкена, заявил, что для улучшения отношений «Москва должна изменить свое поведение». Можно вернуть ему это условие: если Лондон изменит свою политику и откажется от русофобии, улучшение отношений между нашими странами станет возможным», — сообщил в Twitter Пушков.

Ранее Блинкен заявил, что власти США рассчитывают на взаимодействие с Россией в представляющих взаимный интерес сферах. В то же время он отметил, что двустороннее сотрудничество не помешает американским властям решительно действовать в случае «российской агрессии».