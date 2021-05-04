Агутин объяснил, почему считает песню Манижи «слабой»

Москва, 4 мая. Российский певец Леонид Агутин объяснил свою критику песни Манижи «Русская женщина» для музыкального конкурса «Евровидение».

Агутин считает, что песня артистки с профессиональной точки зрения слабая и пустая. В интервью на YouTube-канале «А поговорить?» он отметил, что в произведении не за что зацепиться, и она не достойна этого конкурса. При этом против Манижи артист ничего не имеет.

В своем Facebook Агутин написал, что, как и каждый другой, имеет полное право на собственное мнение. Он же напомнил, что песню выбрали путем зрительского голосования. Артист всю свою карьеру сотрудничает с Первым каналом. Он считает, что там согласятся его мнением о «слабой песне».

«Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойный результат», — написал исполнитель.

Ранее популярный певец Сергей Лазарев, который уже представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение», заявил, что точно знает, кого стоит отправить на мероприятие, и это не Манижа.