Музыченко назвал клеветой информацию о пьяном дебоше в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 4 мая. Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко прокомментировал информацию о своем участии в пьяном дебоше в Нижнем Новгороде.

Музыченко прокомментировал информацию во время разговора с журналистами РЕН ТВ.

«Комментировать не буду. Но заранее скажу, что это клевета», — сказал музыкант.

Ранее появилась информация об участии лидера группы The Hatters в пьяном дебоше в клубе Нижнего Новгорода. Сообщалось, что музыкант даже угрожал сотрудникам tago mago ножом. Лидер группы приехал город для проведения концерта, вечером 2 мая в компании подруги и двух товарищей отправился в заведение, в котором у него и возник конфликт с работниками. В результате происшествия было сорвано выступление музыканта Антона Рипатти.