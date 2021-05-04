Пользователи TikTok из разных стран пожаловались на сбои

Пекин, 4 мая. Пользователи приложения TikTok пожаловались на сбои в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Более 70% пользователей сообщили о проблемах с просмотром видеороликов. Некоторые из них столкнулись с трудностями при авторизации. О неполадках сообщили множество пользователей из США, Германии, Великобритании, Испании, Канады и Франции.

TikTok — это приложение, которое позволяет создавать и просматривать короткие видео. Соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance.

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