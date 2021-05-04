Неизвестные нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста в США

Портленд, 4 мая. Неизвестные нарисовали на мемориале памяти жертв Холокоста в Портленде свастику, об этом сообщили правоохранители города в понедельник.

Полицейские обнаружили во время расследования похожие граффити на дорожных знаках и бетонных заграждениях, передает РИА Новости.

«Полиция Портленда отреагировала на сообщения о граффити на орегонском мемориале памяти жертв Холокоста в парке Вашингтон. Офицеры прибыли и обнаружили свастику и другие граффити, нарисованные баллончиком на мемориале», — указано в сообщении полиции.

Пока неизвестно, кто испортил памятник трагическим событиям прошлого века. Правоохранительные органы продолжают искать злоумышленников.

Недавно полицейские Портленда штата Орегон задержали шесть человек во время массовых беспорядков из-за убийства патрулем темнокожего жителя. В городе прошло несколько демонстраций, почти все из них были мирными, в массовые беспорядки перерос лишь один из митингов.