Власти Чехии отменяют повсеместное ношение респираторов

Прага, 4 мая. Ношение респираторов в Чехии станет обязательным только в местах с большим скоплением людей и внутренних помещениях с 10 мая, заявил глава минздрава страны Петр Аренбергер.

По его словам, Чехия возвращается к режиму осени 2020 года, когда маски и респираторы нужно было носить только в местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию в два метра, например, в общественном транспорте. Решение было принято в связи с улучшением ситуации с коронавирусом.

С 10 мая также откроются магазины, офисы турфирм, детские сады и школы в шести краях Чехии и Праге. Решение по остальным территориям будет принято дополнительно. На предприятиях обязательное тестирование работников будут проводить раз в неделю вместо двух.

Индия ранее стала первой страной, в которой за сутки выявили более 400 тыс. случаев COVID-19. Ежедневно в стране фиксируют более 3 тыс. погибших от коронавируса.