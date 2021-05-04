Вспыхнувшие после ДТП на Сибирском тракте фуры потушили

Екатеринбург, 4 мая. Спасатели потушили вспыхнувшие после аварии грузовики под Екатеринбургом.

Инцидент произошел на 14-м километре дублера Сибирского тракта, сообщили в свердловском главке МЧС. По информации экстренных служб, сообщение об аварии поступило в 16:35 по Москве. Три фуры загорелись в результате столкновения. Один из грузовиков перевозил алюминиевую пудру, что создало угрозу взрыва.

Опасная машина была потушена первой спустя полчаса. Локализовать огонь получилось к 17:30. Спасатели полностью справились с огнем только к 19:10 по московскому времени. Никто не пострадал.

Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда помогают Росавтодору в восстановлении движения в сторону Екатеринбурга. Специалисты пропилили в отбойнике проход, чтобы направить поток по одной и встречных полос.

Ранее в Саратовской области машина с тремя детьми попала в ДТП. Пострадавших в результате ДТП нет, машины получили технические повреждения.