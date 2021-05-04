Худшая форма в жизни: Уилл Смит показал свой круглый живот в соцсетях

Лос-Анджелес, 4 мая. Голливудский актер Уилл Смит выложил откровенное фото в соцсетях, на котором видно, что он растерял свою прежнюю форму.

Известный рэп-исполнитель решил повеселить подписчиков своей фотографией. Смит выложил новый пост на личной странице в Instagram, где он стоит в одних трусах и спортивной куртке. Несмотря на то, что актер улыбается на фото, он выразил недовольство своей формой.

«Я буду вести себя по-настоящему остроумно. Я в худшей форме в своей жизни», — написал звезда фильмов «Люди в черном».

Реакция пользователей была самая разная. Одни подшучивали над Смитом, другие похвалили его, заявив, что в 52 года такая форма — это мечта для многих мужчин.

«Ты — Уилл Смит! Ты можешь быть в любой форме, в какой захочешь», — отметил один из пользователей.

Ранее дочь Уилла Смита призналась, что она полиаморка. Девушка разрешает своему партнеру заводить романтические связи на стороне. По ее мнению, моногамия приводит к изменам, а полиамория — более честный формат отношений.