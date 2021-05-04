Пентагон начал масштабные военные учения на Аляске

Вашингтон, 4 мая. Масштабные учения ВС США Northern Edge 2021 3 мая начались на Аляске.

В учениях принимают участие 15 тысяч военнослужащих и 240 различных летательных аппаратов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Около 15 тыс. военнослужащих и 240 летательных аппаратов принимают участие в учениях, которые сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности», — сказал Кирби.

Также задействуют военных из американских Сухопутных войск (Армии), ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также авианосец Theodore Roosevelt и корабли его сопровождения. Пентагон не приглашал туда иностранных наблюдателей.

Ранее самолет ВВС США произвел разведку вблизи Камчатки. Американский самолет RC-135V радиоэлектронной разведки поднялся в небо с авиабазы Эйлсон на Аляске, передает 360tv.ru.

Также представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что несмотря на отвод сил, у границ Украины находится еще много российских войск. По словам Кирби, намерения российской стороны не до конца ясны.