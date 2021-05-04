Съемочная группа «Пункта пропуска» попала в базу «Миротворца»

Киев, 4 мая. Съемочная группа российского фильма «Пункт пропуска» за работу в Крыму включена в базу украинского сайта «Миротворец», сообщил автор сценария кинокартины Иван Соловьев.

По его словам, в базу «Миротворца» занесены «персональные данные съемочной группы». Соловьев отметил, что расценивает это как неспособность к адекватному восприятию действительности и явное проявление слабости.

«Глубоко убежден, что запрет художественных произведений, а также давление и запугивание деятелей культуры, сродни методам Третьего Рейха, когда тысячи книг сжигались на кострах только потому, что не вписывались в чью-то глубоко ограниченную «правду», замешанную на национализме и насилии», — цитирует Соловьева РИА Новости.

В базу «Миротворца» попали создатели фильма, включая оператора-постановщика Леонида Рудкевича, режиссера Веру Соколову, народного и заслуженного артистов России Эммануила Виторгана и Михаила Калиничева.

Ранее сообщалось, что украинская школьница попала в базу «Миротворца» после видео в TikTok. Девушка отказалась разговаривать на языке, который не любит, и заявила, что почти никто в Киеве не использует мову.