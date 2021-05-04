Первую репетицию парада Победы провели в Симферополе

Симферополь, 4 мая. Первая репетиция посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военного парада прошла вечером в понедельник в Симферополе.

По центральному проспекту города прошли парадные расчеты и колонны военной техники.

«В их числе бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-400, системы залпового огня «Град», — сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики РИА Новости.

Следующие репетиции пройдут в городе вечером 5 и 7 мая. Движение по центральному проспекту Кирова, а также прилегающим улицам в это время будет перекрыто.

Ранее расчеты пеших и механизированных колонн провели совместную репетицию парада Победы с учащимися академии МВД, МЧС, кадетского корпуса и Юнармией в Нижнем Новгороде. В мероприятии будет задействовано порядка 76 единиц боевой техники. Среди них танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град», бронемашины «Тайфун-К» и «Рысь», а также другая военная техника.