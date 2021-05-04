Билл Гейтс объявил о разводе с супругой Мелиндой

Вашингтон, 4 мая. Основатель Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой.

Пара объявила о разрыве в понедельник. Об этом Гейтс написал в Twitter.

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — заявил основатель Microsoft.

Семья Гейтсов заявила, что за 27 лет брака пара воспитала троих детей и организовала благотворительный фонд, функционирующий по всему миру. Миллиардер заявил, что они вместе продолжат работать над организацией, но больше не будут «расти» как пара.

В Англии раскрыли, зачем Билл Гейтс стал самым богатым фермером Америки. Колумнисты британской газеты The Telegraph ранее выяснили, для чего цифровому магнату столько земли.