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Пентагон сделал заявление о российских войсках у границ Украины

Политика
Пентагон сделал заявление о российских войсках у границ Украины
wikipedia.org  /  David B. Gleason / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 3 мая. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что несмотря на отвод сил, у границ Украины находится еще много российских войск.

По словам Кирби, намерения российской стороны не до конца ясны.

«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», — цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее представитель Пентагона заявлял, что Минобороны США продолжает следить за отводом ВС России от украинских границ. Кирби подчеркивал, что в американском военном ведомстве хотят убедиться, действительно ли все военнослужащие и техника РФ вернулись в места своей постоянной дислокации.

украина россия сша пентагон кирби
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