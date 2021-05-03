Дания официально отказалась от вакцины Johnson & Johnson

Копенгаген, 3 мая. Датские власти отказались от использования препарата от коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J).

Власти Дании приняли такое решение в связи с образованием «необычных тромбов». Вакцину исключат из программы вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщила министр здравоохранения Магнус Хеунике, передает 360tv.ru.

Еще в апреле управление здравоохранения сообщило об отказе Дании от вакцины AstraZeneca из-за образования тромбов. Однако она оставалась одобренной.

Ранее Канада на время прекратила использование вакцины от коронавируса производства Janssen, дочерней компании Johnson & Johnson. Решение последовало после закрытия предприятия в США.