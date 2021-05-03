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Патриарх наградил депутата ГД Гаврилова орденом князя Даниила Московского

Политика
Патриарх наградил депутата ГД Гаврилова орденом князя Даниила Московского
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Москва, 3 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил деятельность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова.

Патриарх подвел итоги 2020 года в ходе службы в Успенском соборе Московского Кремля и наградил Гаврилова орденом благоверного князя Даниила Московского. Депутат выразил благодарность за награду.

«Мы искренне благодарны Церкви за помощь, за окормление верующих в период пандемии. Предстоятель высоко оценил нашу деятельность в сфере сотрудничества государства и церкви», — подчеркнул парламентарий.

По словам Гаврилова, преодолеть сложный для общества период удалось лишь «благодаря совместным усилиям государства и традиционных религиозных конфессий».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отказываться от посещения храмов из-за пандемии коронавирусной инфекции не стоит. По его словам, никакие обстоятельства «не способны оторвать наших людей православных от веры православной».

госдума патриарх гаврилов
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