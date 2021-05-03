Россиянка Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам вопреки санкциям WADA

Варшава, 3 мая. Российская спортсменка Тамара Тансыккужина обыграла польку Наталью Садовскую на чемпионате мира по шашкам, защитив чемпионский титул.

Финал проходил в Варшаве. Для завершения игры потребовалось девять раундов. В ходе четвертого раунда, проходившего 27 апреля, судьи убрали российский флаг и табличку с именем российской спортсменки, из-за чего Тансыккужина отвлеклась и допустила грубую ошибку, которая привела к проигрышу в том раунде. Причиной подобного решения стали санкции WADA.

Ветеран ВОВ из Якутска получил звание кандидата в мастера спорта по шашкам в декабре 2020 года. Наум Слепцов отдал этой игре более 80 лет. По его словам, именно игра в шашки позволила ему сохранить в пожилом возрасте ясный ум и хорошую память.