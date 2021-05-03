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Путин поручил реализовать выплаты отдельным категориям беременных

  /   Обновлено: 03 мая 2021 23:06
Экономика
Путин поручил реализовать выплаты отдельным категориям беременных
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 мая. Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину с 1 июля обеспечить ежемесячную выплату отдельным категориям беременных женщин.

Таким образом, женщины, вставшие на медучет на ранних сроках, и со сроком от шести и более недель беременности будут получать 1/2 величины прожиточного минимума. При условии, что размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее Владимир Путин утвердил поручения по реализации послания. Федеральному собранию. Список состоит из 18 пунктов и размещен на сайте Кремля, передает 360tv.ru.

Путин велел выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей. Семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет в августе получат по 10 тысяч рублей, говорится в поручении.

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