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Врач предупредил о разнообразим неизвестных штаммов COVID-19 в Бразилии

Наука
Врач предупредил о разнообразим неизвестных штаммов COVID-19 в Бразилии
wikipedia.org  /  Jens Hausherr / CC BY-SA 2.0

Бразилиа, 3 мая. Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес предупредил о большом числе неизвестных штаммов коронавируса в Бразилии.

По словам специалиста, страна превратилась в идеальную гигантскую лабораторию по выведению новых вариантов COVID-19.

«У нас сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше», — цитирует Альвеса РИА Новости.

Профессор назвал наиболее опасной разновидностью коронавируса впервые выявленный в Манаусе амазонский штамм. По его словам, входить в группу риска начинают все более молодые люди, что приводит к «откату» страны в борьбе с пандемией.

Эксперт подчеркнул, что «выявление новых штаммов носит спорадический характер», поэтому подразумевать необходимо «самое худшее развитие событий».

Появление новых штаммов во время вакцинации служит фактором риска, предупредил Альвес. Это создает биологическое давление, которое способствует дальнейшим мутациям вируса и может привести к появлению пробивающих «щит антител» штаммов.

Ранее в пресс-службе Сколтеха сообщили, что два специфических варианта COVID-19, распространенные в России, причастны примерно к 50% новых случаев заражения инфекцией в стране. Эти два варианта коронавируса появились еще весной прошлого года, однако постепенно становились все более распространенными.

бразилия штаммы коронавирус
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