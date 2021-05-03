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Россия возобновила прямые полеты в Венесуэлу

Общество
Россия возобновила прямые полеты в Венесуэлу
Global Look Press  /  Thierry Monasse / dpa

Каракас, 3 мая. Венесуэла и Россия вновь открыли прямое авиасообщение. В Каракасе приземлился первый самолет авиакомпании Conviasa из Москвы, заявил венесуэльский министр туризма Али Падрон.

На борту находилось 90 пассажиров. Среди летевших были блогеры, журналисты и представители бизнеса.

«При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня (в понедельник) в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас — Москва», — сообщил Падрон в своем аккаунте в Twitter.

На данный момент по маршруту Москва — Каракас будут совершаться по два авиарейса в неделю. До пандемии коронавируса прямого авиасообщения между столицами Венесуэлы и России не было.

Недавно РФ возобновила полеты в Египет. Авиарейсы в Каир были вынужденно заморожены после теракта в октябре 2015 года.

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