Лидер группы The Hatters устроил пьяный дебош в клубе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 3 мая. Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде и угрожал ножом работникам клуба tago mago, сообщают в соцсетях.

Музыкант приехал в город с гастролями и вечером 2 мая с подругой и двумя товарищами посетил tago mago. В клубе он интересовался мерчем заведения Black Ho и уже был «изрядно навеселе», сообщает Telegram-канал Ni Mash.

В какой-то момент гость вступил в перепалку с персоналом. В результате компания начала угрожать ножом персоналу. Работники выпроводили гостей, но был сорван концерт Антона Рипатти, который в это время должен был пройти в заведении. В клубе опасаются, что юристы The Hatters удалят видео инцидента из соцсетей.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что заявления от клуба не поступало, но по видео в соцсети будет проведена проверка.

Ранее Музыченко пришел в гости к Лолите Милявской, ведущей «ДНК-шоу», и выяснил немало интересного о себе. Генетическая экспертиза не выявила у 33-летнего музыканта таланта к пению.