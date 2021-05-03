Диетолог назвала пять вредных привычек, которые мешают похудеть

Москва, 3 мая. Нутрициолог и спортивный диетолог Ирина Писарева назвала пять привычек, которые мешают многим людям похудеть.

Первой в списке оказалась привычка пропускать завтрак. Между тем, утренний прием пищи позволяет получить энергию и запустить метаболизм. Есть фрукты диетолог советует до 16 часов дня, а не на ночь.

«Так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же — это способствует набору лишнего веса», — сообщила телеканалу «Звезда» диетолог.

Кроме того, похудеть мешает поздний отход ко сну, подчеркнула специалист. Она напомнила, что спать важно не менее семи-восьми часов в сутки.

Среди других, мешающих похудеть привычек Писарева упомянула еду «на ходу» и малоподвижный образ жизни.

Ранее специалисты назвали 12 лучших продуктов для похудения. В список вошли спаржа, авокадо, капуста, свекла, бананы, грейпфрут, киви, сардины, куркума, кожура цитрусовых, горчица и белый чай.