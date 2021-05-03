Российский блогер умер в Абхазии после 40-дневного испытания голодом

Сухум, 3 мая. Российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии. Мужчина не ел 40 дней, сообщили в социальных сетях его знакомые.

Выграновский начал эксперимент в Москве в середине марта. В своем Youtube-канале 40-летний блогер рассказывал, что его самочувствие ухудшилось на 10-й день, и он уехал в Абхазию, чтобы сменить обстановку.

На двадцатый день Выграновский достиг «полного очищения» и отмечал, что у него сильно снизился вес. Из-за слабости мужчина мог только ходить, но на другую активность у блогера не хватало энергии.

На 35-й день у него появилась апатия. Блогер отмечал, что постоянно хочет спать, но прерывать голодовку не собирался. Выграновский остался жив после завершения эксперимента, но показывать себя подписчикам не стал.

«Это была просто игра, которую я принял», — сообщил в последнем видеоролике о своем эксперименте мужчина.

Знакомые Выграновского пишут в соцсетях, что он якобы умер из-за желания сделать упражнения на «петле Глиссона», но у него пережало сонные артерии из-за ослабленного состояния. Официального подтверждения этой информации нет, сообщает Life.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что методика интервального голодания не имеет под собой серьезной научной основы. Специалист напомнил, что существуют различные болезни, при которых голодание строго противопоказано.